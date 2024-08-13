ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевСенсационная победа Попырина, грустный финал Рублева, дебют Шнайдер в топ-20 и очередной провал Медведева
  • 11:44
    • Вендел проведет в лазарете около 40 дней
    Все новости спорта

    Синнер: Чувствую себя хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер рассказал о своем самочувствии перед началом «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Янник Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер

    Ранее у первой ракетки мира были проблемы со здоровьем. По этой причине Синнер не выступил на ОИ-2024 в Париже.

    «Чувствую себя довольно хорошо. Я провёл почти неделю без тренировок до турнира в Монреале, а после играл два-три дня подряд, и это могло сказаться на моём бедре. Но я не боюсь.

    Проблем с бедром не испытываю и с нетерпением жду возвращения на корт в Цинциннати», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

    Прогнозы на теннис

    «Мастерс» в Цинциннати состоится с 12 по 19 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Химки» способны удивить
  • «Ростов» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» будет торопиться!
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Обыграет ли Моуринью «Лилль»?
  • «Фенербахче» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.69
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лудогорец — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры