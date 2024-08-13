Синнер: Чувствую себя хорошо

Итальянецрассказал о своем самочувствии перед началом «Мастерса» в Цинциннати (США).

Ранее у первой ракетки мира были проблемы со здоровьем. По этой причине Синнер не выступил на ОИ-2024 в Париже.

«Чувствую себя довольно хорошо. Я провёл почти неделю без тренировок до турнира в Монреале, а после играл два-три дня подряд, и это могло сказаться на моём бедре. Но я не боюсь.

Проблем с бедром не испытываю и с нетерпением жду возвращения на корт в Цинциннати», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Прогнозы на теннис

«Мастерс» в Цинциннати состоится с 12 по 19 августа.