Мирра Андреева: Мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию

Российская теннисисткапрокомментировала выход в финал парного турнира на Олимпиаде.

«Выиграть с первого матч-бола и без нервов? Ну, нет — это будет нарушением традиции, так нельзя. На самом деле мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию.

Раз все так успешно складывается на Олимпиаде, я стараюсь каждый день повторять одни и те же действия: встаю в одно и то же время, ношу одну и ту же одежду — вплоть до носков. Поэтому я провожу свои вечера за тем, что постоянно стираю. Это отнимает время, но ради победы на Олимпиаде я готова. Тренера, к слову, тоже заставила ходить в одном и том же», — цитирует Андрееву «Спорт-Экспресс».

В финале россиянки сыграют с итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.