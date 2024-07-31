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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер Лейла Фернандес
    В женском парном разряде на Олимпиаде в Париже российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышел в четвертьфинал.

    Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер

    В матче третьего круга они были сильнее канадок Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счетом 6:4, 6:0.

    Игра длилась 1 час 16 минут. За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17.

    Канадская пара не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

    В четвертьфинале они теперь ждут победительниц матча Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2).

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