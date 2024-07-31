Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга они были сильнее канадок Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счетом 6:4, 6:0.
Игра длилась 1 час 16 минут. За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17.
Канадская пара не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале они теперь ждут победительниц матча Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2).