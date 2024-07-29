Надаль: Каждый день будете спрашивать о завершении карьеры?

Испанский теннисистответил на вопрос о своем будущем.

«Каждый день, да? Каждый день, вы каждый день хотите, чтобы я завершил карьеру (улыбается). Спрашиваете меня об этом каждый день. Знаете, я каждый день стараюсь делать всё, что могу. Не могу жить каждый день с ощущением, что этот матч будет для меня последним. Я приехал сюда, стараюсь, как могу, играю. А когда решу закончить играть или, наоборот, продолжать играть, я вам сообщу!

Я не знаю, просто стараюсь выкладываться на полную каждый божий день, получать удовольствие от того, что столько времени приносило мне удовольствие. Последние три года у меня было много травм. Если я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, чтобы продолжать, или если не хватает физически, я закончу и сообщу вам. Но я каждый день не думаю о том, завершать карьеру или нет», — цитирует Надаля «Чемпионат».

Напомним, что Надаль проиграл Новаку Джоковичу во втором круге олимпийского турнира.