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    Надаль: Каждый день будете спрашивать о завершении карьеры?

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своем будущем.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Каждый день, да? Каждый день, вы каждый день хотите, чтобы я завершил карьеру (улыбается). Спрашиваете меня об этом каждый день. Знаете, я каждый день стараюсь делать всё, что могу. Не могу жить каждый день с ощущением, что этот матч будет для меня последним. Я приехал сюда, стараюсь, как могу, играю. А когда решу закончить играть или, наоборот, продолжать играть, я вам сообщу!

    Я не знаю, просто стараюсь выкладываться на полную каждый божий день, получать удовольствие от того, что столько времени приносило мне удовольствие. Последние три года у меня было много травм. Если я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, чтобы продолжать, или если не хватает физически, я закончу и сообщу вам. Но я каждый день не думаю о том, завершать карьеру или нет», — цитирует Надаля «Чемпионат».

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