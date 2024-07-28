Медведев: Очень хочу выиграть второй «Шлем»

Российский теннисистрассказал о своих целях.

Спортсмен отметил, что хочет выиграть еще один турнир «Большого шлема». Ранее Медведева побеждал на US Open-2021.

«Все ради "Шлемов"? Да. "Шлемы" и Олимпиада. Какой бы турнир я ни играл, я хочу титул. Но на "Шлемах" другие ощущения. Только на "Шлемах" получается поймать бешеный адреналин. Я слышал, что у многих топовых игроков такое было, когда другие турниры становятся чуть менее важными и все строится ради "Шлемов".

Я действительно очень хочу второй "Шлем" — стараюсь все для этого сделать и буду продолжать», — приводит слова Медведева «Чемпионат».