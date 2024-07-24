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    Гауфф: Наследие Серены Уильямс хочу взять с собой на свои первые Игры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Серена Уильямс
    Американская теннисистка Кори Гауфф дала комментарий по поводу своей звездной соотечественницы Серены Уильямс.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Хотя теннис — индивидуальный вид спорта, вы наслаждаетесь отношениями с товарищами по команде. Вам повезло, что ваши отношения на корте переросли в дружбу вне корта. Одна из таких дружеских связей — с вашим кумиром, Сереной Уильямс. Когда-то Серена была просто незнакомкой, напечатанной на плакате в вашей комнате, а теперь вы до сих пор не можете поверить, что она стала вашим другом и наставником.

    Ее глубокое влияние на теннис, на то, что значит быть чемпионом и преодолевать барьеры, — это наследие, которое ты надеешься сохранить и взять с собой на свои первые Олимпийские игры», — цитирует Гауфф WTA.

    Серена Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток в истории турниров Большого шлема. Она завоевала 23 титула в одиночном разряде. Также Серена выиграла 73 титула WTA в одиночном разряде и 23 титула в парном разряде. Она также четырежды становилась победительницей итогового турнира WTA.

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