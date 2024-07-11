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    Уильямс: Я хотела бы вернуться на «последний танец»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Серена Уильямс
    Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о возможном возвращении в теннис.

    Серена Уильямс
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    Серена Уильямс

    «Я не думаю об этом. Ещё слишком рано. Очевидно, я хотела бы вернуться на "последний танец". Я думаю, что, если ты можешь испытать это чувство в спорте, когда ты стоишь перед толпой, которая хочет видеть тебя и твоего соперника в данный момент и неважно где, это невероятный кайф и это увлекает. Честно говоря, это как наркотик.

    Так что да, я действительно скучаю по этому. Думаю, что какой-то части меня всегда будет этого не хватать. Многие спортсмены всегда говорят о замечательных моментах, которые они пережили, и я также чувствую себя счастливой из-за того, что у меня была возможность ощутить их», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

    Напомним, что Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Она завершила карьеру в 40 лет.

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