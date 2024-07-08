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    Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Уимблдон Елена Остапенко Юлия Путинцева Даниэль Коллинз Барбора Крейчикова
    Латвийская теннисистка Елена Остапенко (14-я ракетка мира) прошла в 1/4 финала Уимблдона-2024.

    Елена Остапенко
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    Елена Остапенко

    В игре 1/8 финала она была сильнее казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой (35) со счётом 6:2, 6:3.

    Игра длилась 1 час 9 минут. Остапенко за это время сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

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    Теперь Остапенко в четвертьфинале будет ждать сильнейшего в паре Даниэль Коллинз (США, 11) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31).

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