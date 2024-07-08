Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Елена Остапенко Фото: globallookpress.com
В игре 1/8 финала она была сильнее казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой (35) со счётом 6:2, 6:3.
Игра длилась 1 час 9 минут. Остапенко за это время сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
На счету Путинцевой ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Теперь Остапенко в четвертьфинале будет ждать сильнейшего в паре Даниэль Коллинз (США, 11) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31).