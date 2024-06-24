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    Джокович сказал про свои шансы сыграть на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Легенда мирового тенниса Новак Джокович пока не готов сказать, сможет ли он выступить на Уимблдоне.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я собираюсь готовиться изо дня в день. Если пойму, что смогу сыграть на уровне, близком к своему максимуму или на максимуме, тогда буду играть. Если нет, то дам шанс сыграть кому-нибудь другому», — цитирует Джоковича BBC Sport.

    Серб травмировался в 1/8 финала «Ролан Гаррос», но доиграл матч на морально-волевых, выйдя в четвертьфинал, но там снялся.

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    • Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. На прошлом турнире Джокович дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу.

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