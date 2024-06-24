Джокович сказал про свои шансы сыграть на Уимблдоне

Легенда мирового теннисапока не готов сказать, сможет ли он выступить на Уимблдоне.

«Я собираюсь готовиться изо дня в день. Если пойму, что смогу сыграть на уровне, близком к своему максимуму или на максимуме, тогда буду играть. Если нет, то дам шанс сыграть кому-нибудь другому», — цитирует Джоковича BBC Sport.

Серб травмировался в 1/8 финала «Ролан Гаррос», но доиграл матч на морально-волевых, выйдя в четвертьфинал, но там снялся.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. На прошлом турнире Джокович дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу.