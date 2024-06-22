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    Медведев: Многие хотят завоевать медали на Олимпиаде, и я в том числе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался об участии в Олимпийских играх.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Думаю, что в теннисе Олимпиада все равно важнее, чем в футболе. 80 процентов игроков считают ее большим турниром. Для остальных, может, это не так по каким-то своим причинам. В стране не так интересуются турниром, или в детстве не было мечты выиграть Олимпийские игры. Тем не менее для большинства это важный турнир, и многие хотят завоевать медали, и я в том числе», — цитирует Медведева Forbes.

    Ранее стало известно о том, что Медведев точно выступит на предстоящей Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.

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