Медведев: Многие хотят завоевать медали на Олимпиаде, и я в том числе

Российский теннисиствысказался об участии в Олимпийских играх.

«Думаю, что в теннисе Олимпиада все равно важнее, чем в футболе. 80 процентов игроков считают ее большим турниром. Для остальных, может, это не так по каким-то своим причинам. В стране не так интересуются турниром, или в детстве не было мечты выиграть Олимпийские игры. Тем не менее для большинства это важный турнир, и многие хотят завоевать медали, и я в том числе», — цитирует Медведева Forbes.

Ранее стало известно о том, что Медведев точно выступит на предстоящей Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.