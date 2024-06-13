Надаль назвал причину пропуска «Уимблдона»

Испанский теннисистрассказал, почему не выступит на Уимблдоне в этом году.

«На послематчевой пресс-конференции на "Ролан Гаррос" меня спросили о моём летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Вчера было объявлено, что я сыграю на летних Олимпийских играх в Париже — моей последней Олимпиаде.

С этой целью мы считаем, что лучше для моего тела — не менять покрытие и до тех пор продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я пропущу участие в чемпионате этого года на Уимблдоне.

Мне грустно, что я не смогу пережить в этом году прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое всегда будет в моём сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда оказывали мне большую поддержку. Я буду по всем вам скучать.

Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я буду играть на турнире в Бостаде, Швеция. Турнир, в котором я участвовал в начале своей карьеры и где отлично провёл время как на площадке, так и за её пределами. С нетерпением жду встречи со всеми вами там», — написал Надаль в социальных сетях.