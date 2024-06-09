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    Алькарас высказался о победе на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев Карлос Алькарас
    Третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе на «Ролан Гаррос», выиграв в финале у Александра Зверева.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Мама, папа, братья, у меня тут столько родных. Как здорово, что вы тут со мной. А когда вы не на турнире, то поддерживаете по телевизору. Вы с самого детства так меня поддерживаете. После школы я бежал домой к телевизору, чтобы посмотреть этот турнир, а теперь я поднимаю этот кубок у вас на глазах. Спасибо вам за всё.

    В последний месяц моя команда проделала невероятную работу. У нас были большие проблемы с травмой. После Мадрида я несколько недель чувствовал себя не очень хорошо, у нас было много сомнений. Мы приехали сюда, не потренировавшись много часов на корте. Я очень благодарен за то, что у меня такая команда, что вокруг меня такие люди. Знаю, что все в команде полностью отдаются, просто чтобы я стал лучше как игрок и как человек, чтобы я рос. Я называю нас командой, но на самом деле мы семья.

    Хочу поздравить Сашу с великолепным началом года, великолепным уровнем тенниса и великолепным турниром. Просто невероятно, как ты играешь и сколько пашешь каждый день. Знаю, что ты целиком отдаёшься каждый день, когда приходишь на корт. Через что тебе пришлось пройти за последние годы — травма на этом корте, потом работа, которую ты проделал, чтобы оказаться здесь в финале. Это невероятный путь, и, я уверен, теннис очень скоро даст тебе шанс выиграть "Шлемы" и этот турнир», — сказал Алькарас в интервью на корте.

    Для Карлоса Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос», в 2022 он взял US Open, в 2023 — Уимблдон.

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