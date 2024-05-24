Алькарас: Достижения Надаля на «Ролан Гаррос» вызывают уважение

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисиствысказался о своём соотечественникев преддверии «Ролан Гаррос».

«Планирую ли я потренироваться с Рафаэлем Надалем на "Ролан Гаррос"? Точно не знаю, с кем буду тренироваться в эти дни, потому что этим занимается Хуан Карлос (Ферреро), а я его не спрашивал. Он говорит мне об этом день в день.

Очевидно, что матчи с Рафой всегда накладывают определённый отпечаток, неважно где, на каком турнире или в какой ситуации он проходит. Он легенда нашего спорта. Но, безусловно, то, чего он добился на "Ролан Гаррос", вызывает уважение как у меня, так и у любого другого игрока. Если мне придётся сыграть с ним, я постараюсь отнестись к нашей встрече как к любому другому матчу.

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Видел ли я фотографии, как болельщики приняли его в Париже? Да, я видел несколько видео, которые разместил аккаунт "Ролан Гаррос". Это нормально. Турнир много для него значит, а он не принимал в нём участия два года. Люди с нетерпением ждут Рафу, и приём был таким, какого он заслуживает», — приводит слова Алькараса Marca.