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    Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в обновленном рейтинге ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    28-летний россиянин опустился на одну строчку, пропустив вперед немца Александра Зверева, который стал победителем турнира в Риме.

    Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, вторым идет итальянец Янник Синнер, замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас.

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    Российский теннисист Карен Хачанов остался на 18-м месте в рейтинге, Роман Сафиуллин опустился с 39-го места на 40-е, Павел Котов поднялся на 57-ю строчку, а Аслан Карацев — с 86-й на 82-ю.

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