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    Соболенко: У меня было несколько возможностей сделать брейк

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от представительницы Польши Иги Свентек в финале турнира в Риме.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Несмотря на то, что не все сложилось в мою пользу, я все еще рада результату в Риме. В первом сете я играла не очень хорошо и не чувствовала свою игру. Во втором я попыталась быть немного агрессивнее. У меня было несколько возможностей сделать брейк. Возможно, если бы я ими воспользовалась, матч сложился бы иначе. Но я этого не сделала, так что как есть. Я постараюсь лучше в следующий раз», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

    Таким образом, Свентек стала победительницей турнира в Риме.

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