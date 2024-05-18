Соболенко: У меня было несколько возможностей сделать брейк

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
«Несмотря на то, что не все сложилось в мою пользу, я все еще рада результату в Риме. В первом сете я играла не очень хорошо и не чувствовала свою игру. Во втором я попыталась быть немного агрессивнее. У меня было несколько возможностей сделать брейк. Возможно, если бы я ими воспользовалась, матч сложился бы иначе. Но я этого не сделала, так что как есть. Я постараюсь лучше в следующий раз», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Таким образом, Свентек стала победительницей турнира в Риме.