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    Надаль: Настал момент пробовать выкладываться на все 100%

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своем текущем состоянии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Это тяжело, потому что я всё делал постепенно, стараясь понемногу прибавлять. Но настал момент пробовать выкладываться на все 100%. Это нелегко, я должен преодолеть страх, который испытываю при некоторых ударах, потому что, например, в Брисбене я надорвал мышцы в том месте, где в прошлом году перенёс операцию. Мне пришлось удалить важную часть поясничного сухожилия, из-за чего соседние мышцы нагружаются сильнее, чем раньше. Нужно время, чтобы все эти мышцы приспособились к новой координации. Но у меня ведь нет столько времени… Вот в чём проблема, такова реальность. Я надеялся, что пройду этот путь с начала сезона до Монте-Карло и там смогу играть на 100%. Этого не произошло, потому что у меня были проблемы с мышцами пресса.

    Это не Мадрид, не Барселона, где мне нужно было проанализировать прогресс, понять, смогу ли я приспособиться перед предстоящими неделями. Всё это позади, мы уже в Риме. Всего через две с половиной недели "Ролан Гаррос", поэтому… Настал момент ответить самому себе, способен ли я выжать необходимый максимум, чтобы быть готовым к тому, что меня ждёт. Я говорю не только о "Ролан Гаррос". Я говорю и о следующем матче. Мне нужно преодолеть этот страх. Такие матчи, как сегодня, помогают. Иногда я двигался быстрее, иногда — нет. Мне нужно привыкнуть, начать рисковать. Момент настал. Если что-то пойдёт не так, мы с этим смиримся. Но сейчас пора поднажать. Сейчас я готов к этому чуть больше, чем раньше», — сказал Надаль на пресс-конференции после победы над Зизу Бергсом на турнире в Риме.

    Во втором круге турнира в Риме Надаль сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира).

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