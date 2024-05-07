Бадоса: У Мирры Андреевой большое будущее, она потрясающий игрок

Испанская теннисисткапрокомментировала победу над россиянкойна турнире в Риме.

«Всегда здорово возвращаться на корт таким образом. Это большая победа. У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Мне нравится, насколько она конкурентоспособна. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что всё прошло достаточно хорошо. Когда ты очень конкурентоспособна и молода, как Мирра, тебе приходится управлять своими эмоциями. Я думаю, что она легко справится с этим. Она очень умная теннисистка», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Следующей соперницей Бадосы станет американка Эмма Наварро.

Напомним, 17-летняя Андреева дошла до четвертьфинала на недавнем турнире в Мадриде.