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    Мирра Андреева вернулась в топ-40 рейтинга WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 43-го на 40-е место в обновленном рейтинге WTA.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    На прошедшей неделе 17-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, где проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

    Лучшей среди россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранив 11-е место рейтинга, Людмила Самсонова продолжает быть 17-й. Екатерина Александрова опустилась на две позиции и стала 18-й.

    Анастасия Павлюченкова поднялась с 22-го на 21-е место. Вероника Кудерметова потеряла шесть позиции и стала 25-й.

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    Лидером рейтинга осталась полька Ига Свентек. Она стала победительницей турнира в Мадриде.

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