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    Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Педро Качин
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Педро Качином в третьем круге турнира в Мадриде.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Что-то получалось хорошо, что-то — не очень. Я нашёл способ справиться с этим. В третьем сете даже с некоторыми ошибками я смог сыграть более непредсказуемо. Это изменило ход матча.

    Теперь я получаю удовольствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Не знаю. Я двигаюсь день за днём… Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире. Для меня это значит очень много.

    Я просто стараюсь продолжать мечтать. Завтра будет новый день, чтобы продолжать мечтать и играть перед этой потрясающей публикой. Для меня это бесконечно важно», — сказал Надаль сразу после игры.

    В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой.

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