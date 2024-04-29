Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире

Испанский теннисистпрокомментировал победу надв третьем круге турнира в Мадриде.

«Что-то получалось хорошо, что-то — не очень. Я нашёл способ справиться с этим. В третьем сете даже с некоторыми ошибками я смог сыграть более непредсказуемо. Это изменило ход матча.

Теперь я получаю удовольствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Не знаю. Я двигаюсь день за днём… Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире. Для меня это значит очень много.

Я просто стараюсь продолжать мечтать. Завтра будет новый день, чтобы продолжать мечтать и играть перед этой потрясающей публикой. Для меня это бесконечно важно», — сказал Надаль сразу после игры.

В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой.