Медведев: Иногда я взрываюсь на корте

Четвертая ракетка мира российский теннисистрассказал, что работает над эмоциями во время игр.

Спортсмен подчеркнул, что старается работать над собой, чтобы внешние раздражители не влияли на исход матчей.

«Как я работаю над эмоциями? Во-первых, это понимание того, кто я, откуда и каково моё отношение к делу. Иногда я взрываюсь на корте, неважно, это из-за себя самого, моей команды, зрителей или судьи. Я стараюсь работать над этими эмоциями и тем, чтобы они не влияли на мою игру.

Иногда я очень счастлив. А иногда, если не контролируешь эмоции в моменте, то тебе приходится контролировать их после того, как всё случилось. У меня это не очень хорошо получается, но я каждый раз стараюсь это делать лучше, чем прежде. И это помогает мне выигрывать матчи», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

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