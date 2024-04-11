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    Медведев: Иногда я взрываюсь на корте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что работает над эмоциями во время игр.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Спортсмен подчеркнул, что старается работать над собой, чтобы внешние раздражители не влияли на исход матчей.

    «Как я работаю над эмоциями? Во-первых, это понимание того, кто я, откуда и каково моё отношение к делу. Иногда я взрываюсь на корте, неважно, это из-за себя самого, моей команды, зрителей или судьи. Я стараюсь работать над этими эмоциями и тем, чтобы они не влияли на мою игру.

    Иногда я очень счастлив. А иногда, если не контролируешь эмоции в моменте, то тебе приходится контролировать их после того, как всё случилось. У меня это не очень хорошо получается, но я каждый раз стараюсь это делать лучше, чем прежде. И это помогает мне выигрывать матчи», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

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