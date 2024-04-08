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    Александрова опустилась на одно место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Ига Свентек
    WTA опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. В топ-10 произошли несколько изменений.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    На 11-й строчке рейтинга WTA лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина. Екатерина Александрова опустилась по сравнению с прошлым рейтингом на одну позицию (16). Людмила Самсонова также потеряла одну позицию, находясь на 17-й строчке.

    На одну позицию опустилась и Анастасия Павлюченкова, которая сейчас занимает 22-е место. На 26-е место опустилась и другая россиянка Анна Калинская.

    Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свентек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

    Рейтинг WTA, 8 апреля:

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 835 очков.
    2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.
    3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.
    4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
    5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.
    6 (7). Мария Саккари (Греция)— 4195.
    7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.
    8 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.
    9 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3658.
    10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438.
    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3113...
    16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.
    17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...
    19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383...
    22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141...
    26 (24). Анна Калинская (Россия) — 1959...
    36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1502...
    39 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428...
    45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...
    62 (58). Диана Шнайдер (Россия) — 1055...
    67 (64). Элина Аванесян (Россия) — 1038...
    95 (93). Мария Тимофеева (Россия) — 749.
    96 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 748....
    99 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.

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