Александрова опустилась на одно место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. В топ-10 произошли несколько изменений.

На 11-й строчке рейтинга WTA лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина. Екатерина Александрова опустилась по сравнению с прошлым рейтингом на одну позицию (16). Людмила Самсонова также потеряла одну позицию, находясь на 17-й строчке.

На одну позицию опустилась и Анастасия Павлюченкова, которая сейчас занимает 22-е место. На 26-е место опустилась и другая россиянка Анна Калинская.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свентек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, 8 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (7). Мария Саккари (Греция)— 4195.

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

8 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

9 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3658.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3113...

16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383...

22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141...

26 (24). Анна Калинская (Россия) — 1959...

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1502...

39 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428...

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...

62 (58). Диана Шнайдер (Россия) — 1055...

67 (64). Элина Аванесян (Россия) — 1038...

95 (93). Мария Тимофеева (Россия) — 749.

96 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 748....

99 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.