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    Медведев: Очень жду «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Ролан Гаррос ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от грунтовой части сезона.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я до сих пор не сильно люблю грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры.

    Но на самом деле с каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что есть уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше. Так что я очень жду "Ролан Гаррос".

    Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на "Больших шлемах", я начал хорошо играть с "Уимблдона" 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести Ролан Гаррос», — приводит слова первой ракетки России Eurosport.

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