Медведев: Очень жду «Ролан Гаррос»

Российский теннисистподелился ожиданиями от грунтовой части сезона.

«Я до сих пор не сильно люблю грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры.

Но на самом деле с каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что есть уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше. Так что я очень жду "Ролан Гаррос".

Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на "Больших шлемах", я начал хорошо играть с "Уимблдона" 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести Ролан Гаррос», — приводит слова первой ракетки России Eurosport.

В прошлом году Медведев не смог пройти первый круг на «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тьяго Сейботу-Уайлду.