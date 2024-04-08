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    Медведев: Однажды на пресс-конференции скажу, что заканчиваю карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о целях на будущее.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Главная цель — делать 100% того, что от тебя зависит, как это было в недавнем финале в Австралии. Когда вышел после матча и сказал: "Я сделал всё, что мог, не получилось. Бывает. В следующий раз попробую сделать ещё лучше". И если так и будет, то однажды приду на пресс-конференцию, скажу: "Я заканчиваю карьеру" — и у меня не будет никаких сожалений. Вот моя главная цель», — приводит слова Медведева «СЭ».

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    Напомним, Медведев является первой ракеткой России.

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