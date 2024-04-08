Медведев: Однажды на пресс-конференции скажу, что заканчиваю карьеру

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Главная цель — делать 100% того, что от тебя зависит, как это было в недавнем финале в Австралии. Когда вышел после матча и сказал: "Я сделал всё, что мог, не получилось. Бывает. В следующий раз попробую сделать ещё лучше". И если так и будет, то однажды приду на пресс-конференцию, скажу: "Я заканчиваю карьеру" — и у меня не будет никаких сожалений. Вот моя главная цель», — приводит слова Медведева «СЭ».
Напомним, Медведев является первой ракеткой России.