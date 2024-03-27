Димитров: Алькарас показывает выдающийся теннис

Болгарский теннисист, являющийся 12-й ракеткой мира, высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцемв 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Я с нетерпением жду этого матча. Каждый хочет бросить вызов лучшим игрокам мира. Очевидно, Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже. Если я немного подчищу свою игру, встреча может стать очень интересной.

Я взволнован, потому что именно в таких матчах я хочу играть. Я впервые в четвертьфинале в Майами. Думаю, это даст мне дополнительный импульс», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.

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Матч Алькараса с Димитровым на турнире в Майами пройдет завтра, 28 марта.