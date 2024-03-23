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    Синнер: Мы с Алькарасом очень уважаем друг друга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Карлос Алькарас
    Итальянец Янник Синнер рассказал о соперничестве с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Мне нравится наше соперничество. Надеюсь, оно только началось. Он невероятный игрок, и обычно, когда мы играем, получается очень хороший матч. Мы оба стараемся изо всех сил на корте. Мы очень уважаем друг друга. Вне корта мы не так часто общаемся, потому что у него свои дела, а у меня свои. Но на корте он игрок, который может показать очень многое.

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    Мы разные. Он обладает боевым духом. Я не показываю столько эмоций на корте. Я всегда очень рад, когда встречаюсь с ним. Игры против подобных соперников дают знать, над чем стоит поработать», — приводит слова Синнера Miami Open Press.

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