Алькарас высказался о нашествии пчёл на турнире в Индиан-Уэллс

«Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.
Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие.
Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Игра между Алькарасом и Зверевым была остановлена на некоторое время из-за аномального нашествия пчёл на стадионе. Одна из них даже ужалила испанца в лоб.
Напомним, Алькарас является действующим победителем турнира в Индиан-Уэлссе.