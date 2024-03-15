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    Алькарас высказался о нашествии пчёл на турнире в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Александр Зверев
    Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) рассказал о нашествии пчел во время четвертьфинального матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс против немца Александра Зверева (6:3, 6:1).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.

    Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие.

    Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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    Игра между Алькарасом и Зверевым была остановлена на некоторое время из-за аномального нашествия пчёл на стадионе. Одна из них даже ужалила испанца в лоб.

    Напомним, Алькарас является действующим победителем турнира в Индиан-Уэлссе.

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