Алькарас высказался о нашествии пчёл на турнире в Индиан-Уэллс

Испанский теннисист(вторая ракетка мира) рассказал о нашествии пчел во время четвертьфинального матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс против немца(6:3, 6:1).

«Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.

Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие.

Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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Игра между Алькарасом и Зверевым была остановлена на некоторое время из-за аномального нашествия пчёл на стадионе. Одна из них даже ужалила испанца в лоб.

Напомним, Алькарас является действующим победителем турнира в Индиан-Уэлссе.