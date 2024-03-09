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    Медведев: Я удивлю всех в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как изменил свою игру в последнее время.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я хочу удивить моих соперников новым оружием. И развивать новые тактические приёмы. Это мой план и моя цель. Сейчас мне просто нужно вывести это на корт. Это самое важное. Давайте посмотрим, как это сработает в Индиан-Уэллсе и смогу ли я включить новые элементы в мою игру здесь.

    Я начал пробовать делать это в Австралии. Очень осторожно. Нельзя вводить такой подход радикально и перестраивать игру с первым же матчем. Особенно на турнире "Большого шлема". Но я уверен, что удивлю всех в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева Clay Tenis.

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