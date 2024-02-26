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    Шевченко о матче с Медведевым: Лучше заново провести жеребьевку

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Александр Шевченко ATP
    Представитель Казахстана Александр Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Даниилом Медведевым в первом круге на турнире в Дубае (ОАЭ).

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    «Я подумал, что лучше заново провести жеребьевку (смеется).

    Очевидно, что это будет другой матч по сравнению с Мадридом (в 2023-м Медведев с трудом обыграл Шевченко на турнире в столице Испании — прим.). Он выиграл в прошлом году, он действующий чемпион и просто отличный теннисист.

    Чтобы победить его, нужно играть как можно лучше, и, надеюсь, он сыграет немного ниже своего среднего уровня. Посмотрим, будем надеяться», — приводит слова Шевченко TennisUpToDate.

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    • Матч между Медведевым и Шевченко пройдет 27 февраля, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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