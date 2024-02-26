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    Рублев: Я так рад, потому что был не в лучших кондициях

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублев высказался о победе над китайцем Чжан Чжичжэнем в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я так рад, потому что был не в лучших кондициях. Чжан играл превосходно в первом сете. Он вообще не ошибался на подаче. Скорость была около 220 км/ч и возвращать мяч было очень тяжело, как и вообще что-либо сделать. Доволен, что смог воспользовался шансом во втором сете. Потом у меня получилось сделать это еще раз — в третьем», — сказал Рублев после игры.

    Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция).

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