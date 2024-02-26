Рублев: Я так рад, потому что был не в лучших кондициях

Россиянинвысказался о победе над китайцемв первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Я так рад, потому что был не в лучших кондициях. Чжан играл превосходно в первом сете. Он вообще не ошибался на подаче. Скорость была около 220 км/ч и возвращать мяч было очень тяжело, как и вообще что-либо сделать. Доволен, что смог воспользовался шансом во втором сете. Потом у меня получилось сделать это еще раз — в третьем», — сказал Рублев после игры.

Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция).