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    Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В матче 1/4 финала Ястремская переиграла 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (6:3, 6:4).

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    Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Даяна трижды подала навылет при трёх двойных ошибках, 21 раз ошиблась невынужденно и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Носкова при четырёх эйсах допустила две двойных ошибки и 21 невынужденную с реализацией брейк-пойнтов один из трёх.

    В полуфинале Ястремская встретится с победительницей матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и посеянной на Australian Open — 2024 под 12-м номером китаянкой Чжэн Циньвэнь, имеющей 15-й номер в мировом рейтинге.

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