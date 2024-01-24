Калинская проиграла китаянке Чжэн в четвертьфинале Australian Open

Россиянкане смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В 1/4 финала Калинская проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Анна выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. Циньвэнь взяла на приеме 6 геймов.

В полуфинале Чжэн встретится с украинкой Даяной Ястремской. Китаянка впервые дошла до этой стадии на турнире «Большого шлема».

Во втором полуфинале женского турнира Australian Open сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.