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    Андреева: Думаю, в целом я хороший турнир провела

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление на Открытом чемпионате Австралии.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Думаю, в целом я хороший турнир провела. Второй раз в жизни играла в четвёртом круге. Надеюсь, не в последний. Много позитива можно вынести из этой поездки. Предыдущий матч был великолепным. Я обыграла здесь своего кумира. Много позитива и на турнире, и в этом матче. Жду возвращения сюда в следующем году.

    Играть на любом "Большом шлеме" — это нечто особенное, но Мельбурн тоже очень особенный. Я здесь в третий раз, но на этих кортах играю второй раз. Впервые сыграла на этих больших кортах. Отсюда можно вынести много хорошего. Мне очень нравится Мельбурн, нравится атмосфера, нравится играть на этих кортах. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться и снова играть перед этими потрясающими трибунами. Сегодня меня многие поддерживали. Извините, что я вас немного разочаровала. Уверена, в следующем матче здесь я постараюсь показать свой лучший уровень, порадовать вас», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

    Напомним, 16-летняя российская теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open 2024. В 1/8 финала россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

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