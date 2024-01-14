Рахимова и Аванесян успешно стартовали на Открытом чемпионате Австралии

В первом круге Открытого чемпионата Австралии играли россиянкаи американка. Рахимова победила со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Камилла встретится либо с француженкой Диан Парри, либо с представительницей Китая Синьюй Ван.

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В другом матче россиянка Элина Аванесян добилась победы над китаянкой Чжосюань Бай (4:6, 7:5, 6:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут.

Во втором круге соперницей Аванесян сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и японкой Нао Хибино.