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    Рахимова и Аванесян успешно стартовали на Открытом чемпионате Австралии

    Теннис Australian Open Камилла Рахимова
    В первом круге Открытого чемпионата Австралии играли россиянка Камилла Рахимова и американка Эмина Бектас. Рахимова победила со счетом 6:4, 6:4.

    Камилла Рахимова
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    Камилла Рахимова

    Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

    Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов.

    Во втором круге соревнований Камилла встретится либо с француженкой Диан Парри, либо с представительницей Китая Синьюй Ван.

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    В другом матче россиянка Элина Аванесян добилась победы над китаянкой Чжосюань Бай (4:6, 7:5, 6:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут.

    Во втором круге соперницей Аванесян сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и японкой Нао Хибино.

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