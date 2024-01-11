Мирра Андреева сыграет с Перой в первом круге Australian Open, Самсонова встретится с Анисимовой

В Мельбурне состоялась жеребьевка женского турнира Открытого чемпионата Австралии.

Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Голубич (Швейцария), Анна Блинкова — с Кристиной Букшей (Испания), Дарья Касаткина — с Пейтон Стернс (США), Анна Калинская — с квалифаером, Элина Аванесян — с Бай Чжуосюань (Китай), Анастасия Потапова — с Кайей Юван (Словения), Мирра Андреева — с Бернардой Пэрой (США), Камилла Рахимова — с Эминой Бекташ (США), Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд (Германия), Людмила Самсонова — с Амандой Анисимовой (США) и Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич (Хорватия).

Еще несколько российских теннисисток могут попасть в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию.

Первая ракетка мира Ига Швентек в первом раунде встретится с чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Соперницей действующей чемпионки Australian Open Арины Соболенко станет квалифаер.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.