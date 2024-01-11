ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
  • 10:41
    • Мирра Андреева сыграет с Перой в первом круге Australian Open, Самсонова встретится с Анисимовой
  • 10:29
    • Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ
  • 10:15
    • Алькарас сыграет с Гаске в первом круге Australian Open, Медведев встретится с квалифаером
  • 09:42
    • «Сан-Антонио» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Вембаньямы, «Денвер» уступил «Юте»
    Все новости спорта

    Алькарас сыграет с Гаске в первом круге Australian Open, Медведев встретится с квалифаером

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Карлос Алькарас Карен Хачанов Стефанос Циципас Андрей Рублёв Александр Шевченко Павел Котов Роман Сафиуллин
    В Мельбурне состоялась жеребьевка мужского турнира Открытого чемпионата Австралии.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Действующий чемпион Новак Джокович в первом круге встретится с квалифаером.

    Грек Стефанос Циципас, добравшийся в прошлом году до финала на австралийском мэйджоре, сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

    Первым соперником второй ракетки мира Карлоса Алькараса станет француз Ришар Гаске.

    Даниил Медведев начнет турнир матчем против одного из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом, а Карен Хачанов — с немцем Даниэлем Альтмайером.

  • Надаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг
  • В теннисе завершилась первая неделя нового сезона
  • 08/01/2024

    • Павел Котов в первом раунде сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, Александр Шевченко с Хауме Муньяром, а Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором.

    Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

    Напомним, ранее стало известно, что Аслан Карацев пропустит Australian Open из-за травмы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Осасуна» забьют друг другу?!
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждем много голов
  • «Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Столичное дерби подарит много заброшенных шайб?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры