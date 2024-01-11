Алькарас сыграет с Гаске в первом круге Australian Open, Медведев встретится с квалифаером

В Мельбурне состоялась жеребьевка мужского турнира Открытого чемпионата Австралии.

Действующий чемпион Новак Джокович в первом круге встретится с квалифаером.

Грек Стефанос Циципас, добравшийся в прошлом году до финала на австралийском мэйджоре, сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

Первым соперником второй ракетки мира Карлоса Алькараса станет француз Ришар Гаске.

Даниил Медведев начнет турнир матчем против одного из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом, а Карен Хачанов — с немцем Даниэлем Альтмайером.

Павел Котов в первом раунде сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, Александр Шевченко с Хауме Муньяром, а Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Напомним, ранее стало известно, что Аслан Карацев пропустит Australian Open из-за травмы.