Тарпищев назвал Медведева лучшим российским спортсменом года

Глава Федерации тенниса Россиивыразил мнение, что теннисистастоит назвать лучшим спортсменом России по итогам 2023 года.

«Я не могу понять, по какому показателю он не проходит? Реально. Он выиграл пять турниров и стал третьим в таком виде спорта, как теннис, где играют 211 стран, который по всем параметрам уступает только футболу. Поэтому я и рядом не вижу спортсмена, который мог бы быть лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В прошедшем сезоне Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

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На данный момент россиянин является третьей ракеткой мира. Лидирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович.