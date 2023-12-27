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    Тарпищев назвал Медведева лучшим российским спортсменом года

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что теннисиста Даниила Медведева стоит назвать лучшим спортсменом России по итогам 2023 года.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я не могу понять, по какому показателю он не проходит? Реально. Он выиграл пять турниров и стал третьим в таком виде спорта, как теннис, где играют 211 стран, который по всем параметрам уступает только футболу. Поэтому я и рядом не вижу спортсмена, который мог бы быть лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

    В прошедшем сезоне Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

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    На данный момент россиянин является третьей ракеткой мира. Лидирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович.

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