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    Медведев рассказал, кого считает фаворитами следующего сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворитов следующего теннисного сезона.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Конечно, если взять прошедший год и много-много разных турниров, то в какой-то момент сезона, и особенно в конце, мы немного оторвались от остальных по очкам. Но я думаю, ещё это показывает, что все сезоны разные. Стефанос вышел в финал на Australian Open, но по разным причинам у него была тяжёлая концовка сезона, но он может вернуться и обойти меня, Синнера, Карлоса или Новака, кого угодно. Так что я бы с осторожностью делал подобные прогнозы. В начале прошлого года я сам был за пределами топ-10.

    Можно быть уверенным в одном: Новак всегда в топе. Я могу быть за пределами десятки, а Новак всегда там. Так что, надеюсь, я смогу остаться в четвёрке лучших, независимо от того, кто ещё там будет, и постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева издание The National News.

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