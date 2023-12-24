Медведев рассказал, кого считает фаворитами следующего сезона

Российский теннисистназвал фаворитов следующего теннисного сезона.

«Конечно, если взять прошедший год и много-много разных турниров, то в какой-то момент сезона, и особенно в конце, мы немного оторвались от остальных по очкам. Но я думаю, ещё это показывает, что все сезоны разные. Стефанос вышел в финал на Australian Open, но по разным причинам у него была тяжёлая концовка сезона, но он может вернуться и обойти меня, Синнера, Карлоса или Новака, кого угодно. Так что я бы с осторожностью делал подобные прогнозы. В начале прошлого года я сам был за пределами топ-10.

Можно быть уверенным в одном: Новак всегда в топе. Я могу быть за пределами десятки, а Новак всегда там. Так что, надеюсь, я смогу остаться в четвёрке лучших, независимо от того, кто ещё там будет, и постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева издание The National News.