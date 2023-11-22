Зверев заплатил 9 тыс. евро за поездку с футболистами «Баварии» на матч ЛЧ

Немецкий теннисистотправится с «Баварией» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Daily Express

26-летний теннисист провёл благотворительный аукцион своего фонда для сбора средств для детей и подростков, больных сахарным диабетом. Одним из лотов на аукционе была поездка с «Баварией» на матч с английским клубом, которую Зверев выиграл, заплатив почти 9 тыс. евро.

Таким образом, Зверев полетит в Манчестер в одном самолёте с футболистами «Баварии», а также сможет поприсутствовать на последней тренировке мюнхенцев в преддверии матча Лиги чемпионов.

Зверев является болельщиком «Баварии». 12 декабря мюнхенский клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.