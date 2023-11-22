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    Зверев заплатил 9 тыс. евро за поездку с футболистами «Баварии» на матч ЛЧ

    Теннис Прогнозы на теннис Александр Зверев ATP
    Немецкий теннисист Александр Зверев отправится с «Баварией» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Daily Express.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    26-летний теннисист провёл благотворительный аукцион своего фонда для сбора средств для детей и подростков, больных сахарным диабетом. Одним из лотов на аукционе была поездка с «Баварией» на матч с английским клубом, которую Зверев выиграл, заплатив почти 9 тыс. евро.

    Таким образом, Зверев полетит в Манчестер в одном самолёте с футболистами «Баварии», а также сможет поприсутствовать на последней тренировке мюнхенцев в преддверии матча Лиги чемпионов.

    Зверев является болельщиком «Баварии». 12 декабря мюнхенский клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

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