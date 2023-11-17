Медведев: Против Алькараса сыграл не на 11 из 10

Россиянинпрокомментировал поражение от испанцав заключительном матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«В важные моменты я был недостаточно хорош, а он был немного лучше меня. Я чувствовал, что у меня была пара возможностей, может быть, немного не повезло. В первом сете он сыграл один нереальный гейм на моей подаче. Во втором сете я сыграл плохой гейм на своей подаче.

Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5 — довольно неплохая цифра, но этого недостаточно, чтобы обыграть Карлоса. Как я уже говорил перед этим матчем, не хочется проигрывать перед полуфиналом. Проигрывать матч — не самое приятное чувство. Тело реагирует по-другому. Теперь мне нужно перестроиться на завтрашний день», — отметил Медведев на пресс-конференции.

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а испанец — с Новаком Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.