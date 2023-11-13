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    Джокович: Невероятно закончить сезон на вершине рейтинга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Итоговый чемпионат ATP
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам 2023 года.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинге на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в приоритет, больше сосредоточился на турнирах „Большого шлема“.

    Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось сейчас на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — цитирует серба пресс-служба ATP.

    До этого Джокович одолел датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

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