Джокович: Невероятно закончить сезон на вершине рейтинга

Сербский теннисиствысказался о том, что гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам 2023 года.

«Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинге на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в приоритет, больше сосредоточился на турнирах „Большого шлема“.

Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось сейчас на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — цитирует серба пресс-служба ATP.

До этого Джокович одолел датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.