Звонарева: Победа в Канкуне — одно из главных достижений в моей карьере

Российская теннисисткаотреагировала на победу на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в паре с немкой

«Наверное, этот год был первым в карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь: сначала квалифицироваться, а потом выиграть турнир — нечто особенное. В прошлом я брала "Шлемы" и крупные титулы, но этот особенный.

Думаю, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере», — цитирует Звонареву пресс-служба WTA.