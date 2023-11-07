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    Звонарева: Победа в Канкуне — одно из главных достижений в моей карьере

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вера Звонарева
    Российская теннисистка Вера Звонарева отреагировала на победу на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в паре с немкой Лаурой Зигемунд.

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    «Наверное, этот год был первым в карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь: сначала квалифицироваться, а потом выиграть турнир — нечто особенное. В прошлом я брала "Шлемы" и крупные титулы, но этот особенный.

    Думаю, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере», — цитирует Звонареву пресс-служба WTA.

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