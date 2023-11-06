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    Свентек: Иногда я чувствую себя намного старше своих 22-х лет

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Финал тура WTA Ига Свентек
    Вторая ракетка мира 22-летняя полька Ига Свентек высказалась о своем прогрессе.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Когда у меня спрашивают, как мне удаётся быть одной из лучших теннисисток в мире всего в 22 года, я понимаю, что не могу ответить, потому что это для меня естественно. Я не могу сказать, как я справляюсь с этим, потому что не знаю другого образа жизни. Я просто пытаюсь реализовать свои цели и желания. Я всегда стараюсь помнить об этом.

    Конечно, это нелегко. Я как бы живу в атмосфере постоянного напряжения. В целом я просто счастлива, что нахожусь на этом этапе своей жизни. Я никогда не думала, что смогу достичь такого успеха, особенно будучи такой молодой. Иногда я чувствую себя намного старше своих лет, но стараюсь не думать об этом слишком часто», ‒ приводит слова Свентек портал Punto de Break.

    До этого Свентек пробилась в финал Итогового чемпионата WTA, в котором сразится с американкой Джессикой Пегулой.

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