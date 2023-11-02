Синнер снялся с турнира в Париже

Итальянский теннисистдосрочно завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

4-я ракетка мира должен был встретиться с австралийцем Алексом де Минором в третьем круге турнира.

Таким образом, Де Минор автоматически вышел в 1/4 финала и сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

«Я закончил матч почти в три ночи и лёг спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре. Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма.

Ближайшие недели будут очень важными — я сыграю на домашнем Итоговом турнире и в Кубке Дэвиса. Сейчас я сосредоточен на подготовке к этим важным стартам. До встречи в Турине! Вперёд!» — написал Синнер в своих социальных сетях.