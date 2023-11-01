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    Ольховский: Сафиуллин просто переигрывал Алькараса

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    Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал сенсационную победу Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) на «Мастерсе» в Париже.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    «Это одна из самых больших побед в карьере Романа. Сафиуллин на таких больших турнирах вообще не проходил далеко. Для него это новое ощущение.

    По игре Роман выглядел увереннее и лучше Алькараса. Даже темп, который пытался навязать Алькарас, Роман просто его переигрывал.

    Алькарас не был готов к такому первому матчу — это тоже сыграло свою роль. Но Сафиуллин просто великолепен. Это отличный матч, он — молодчина!

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    • Может ли на таком кураже далеко зайти? Следующий круг против Хачанова — там психологическая история. Предыдущий матч Роман проиграл Карену. Хачанов сыграл достаточно уверенно, поэтому будет интересно.

    Когда ты побеждаешь такого сильного игрока как Алькарас, то, с одной стороны, это прилив эмоций, а с другой — ты очень сильно выкладываешься», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

    Следующим соперником Сафиуллина в столице Франции станет Карен Хачанов.

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