Ольховский: Сафиуллин просто переигрывал Алькараса

«Это одна из самых больших побед в карьере Романа. Сафиуллин на таких больших турнирах вообще не проходил далеко. Для него это новое ощущение.
По игре Роман выглядел увереннее и лучше Алькараса. Даже темп, который пытался навязать Алькарас, Роман просто его переигрывал.
Алькарас не был готов к такому первому матчу — это тоже сыграло свою роль. Но Сафиуллин просто великолепен. Это отличный матч, он — молодчина!
Может ли на таком кураже далеко зайти? Следующий круг против Хачанова — там психологическая история. Предыдущий матч Роман проиграл Карену. Хачанов сыграл достаточно уверенно, поэтому будет интересно.
Когда ты побеждаешь такого сильного игрока как Алькарас, то, с одной стороны, это прилив эмоций, а с другой — ты очень сильно выкладываешься», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».
Следующим соперником Сафиуллина в столице Франции станет Карен Хачанов.