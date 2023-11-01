Чесноков: В матче с Димитровым у Медведева были ошибки

Советский и российский теннисиствысказался о поражении россиянинаот болгаринав матче второго круга «Мастерса» в Париже. Уроженец Москвы уступил в трех сетах.

«Потрясающий матч. Я думаю, почему Димитров находится не в топ-10? Он сейчас просто нереально круто, какой-то космический уровень. После того, как играешь финал очень тяжело играть первый круг — у Даниила так и получилось. По сетке в первом круге Медведеву очень не повезло.

У Дани были ошибки. На матч-болах были невероятные розыгрыши. Но в этом поражении нет трагедии. Очень жалко, потому что хотелось бы на Даниила подольше посмотреть. Мне жалко, что сейчас Медведев едет домой. Димитров сейчас выложил потрясающий матч. Но что будет дальше? Дальше он будет играть через пень-колоду? Матч Медведев — Димитров был бы украшением финала "Мастерса" в Париже», — сказал Чесноков «Чемпионату».