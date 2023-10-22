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    • Карацев уступил Шелтону в финале турнира в Токио
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    Селиваненко: Карацев в Токио провел отличный турнир

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев
    Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о поражении Аслана Карацева в матче против Бена Шелтона в финале турнира в Токио.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Карацев уступил сопернику в двух партиях со счетом 5:7, 1:6.

    «Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило. Решил все брейк в конце первого сета, который сделал Бен, и ранний брейк в начале второго.

    Бен — молодой, очень активно прогрессирующий соперник, для которого нет никаких авторитетов, который зарекомендовал себя, как одного из потенциальных игроков на лидерство. Я думаю, что для Аслана это отличный турнир. Главное, что Аслан играл в свою игру уверенно», — сказал Селиваненко «СЭ».

    Шелтон выиграл свой первый титул ATP.

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