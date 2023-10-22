Селиваненко: Карацев в Токио провел отличный турнир

Вице-президент Федерации тенниса Россиивысказался о поражениив матче противв финале турнира в Токио.

Карацев уступил сопернику в двух партиях со счетом 5:7, 1:6.

«Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило. Решил все брейк в конце первого сета, который сделал Бен, и ранний брейк в начале второго.

Бен — молодой, очень активно прогрессирующий соперник, для которого нет никаких авторитетов, который зарекомендовал себя, как одного из потенциальных игроков на лидерство. Я думаю, что для Аслана это отличный турнир. Главное, что Аслан играл в свою игру уверенно», — сказал Селиваненко «СЭ».

Шелтон выиграл свой первый титул ATP.