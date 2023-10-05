Ольховский рассказал, с чем связан прогресс в игре Сафиуллина

Победитель двух турниров Большого шлема в микстепрокомментировал уверенную победунад(6:3, 6:2) на старте престижного турнира в Шанхае.

«Сафиуллин здорово играл, действовал быстрее, мощнее Маррея. В этом сезоне он добился значительного прогресса и показывает хорошие результаты.

На мой взгляд, его прогресс связан с тем, что он обрел веру в себя, потому что техника и скорость у него есть, но были травмы, которые мешали ему играть.

Он вернулся, одержал несколько хороших побед и почувствовал уверенность», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В ближайшем матче Сафиуллин сыграет против немца Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Шанхае. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Напомним, в конце сентября Сафиуллин дошел до финала на турнире в китайском Чэнду.