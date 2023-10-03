Медведев: Я очень доволен своим уровнем

Российский теннисиствысказался о победе над немецким спортсменомв полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай)

«Это потрясающее. Хороший корт, так что я рад оказаться в финале и сыграть с кем-то из пары Синнер — Алькарас. Я очень доволен своим уровнем. Крыша была закрыта, условия сегодня другие, намного быстрее. Мы с Александром отлично подаём, так что всё свелось к ограниченному количеству возможностей. Мне удавалось подавать лучше, когда у меня были брейк-пойнты, которы нужно было сохранить», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).