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    Медведев: Я очень доволен своим уровнем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над немецким спортсменом Александром Зверевым в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай)

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это потрясающее. Хороший корт, так что я рад оказаться в финале и сыграть с кем-то из пары Синнер — Алькарас. Я очень доволен своим уровнем. Крыша была закрыта, условия сегодня другие, намного быстрее. Мы с Александром отлично подаём, так что всё свелось к ограниченному количеству возможностей. Мне удавалось подавать лучше, когда у меня были брейк-пойнты, которы нужно было сохранить», — сказал Медведев после матча.

    В финале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

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