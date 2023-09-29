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    Веснина: Кудерметова одержала потрясающую победу над Свентек

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Елена Веснина Ига Свентек
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу Вероники Кудерметовой над Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Токио (6:2, 2:6, 6:4).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    «Знаете, это потрясающая победа. Сейчас, конечно, Ига является второй ракеткой мира, но долгое время она была лидером женского тенниса и у Вероники никак не получалось обыграть ее. Даже сет она не могла у нее выиграть. И тут такая победа в таком крупном турнире. Поэтому это важная победа в психологическом плане для Вероники, потому что этот сезон пока что у нее не очень удачно складывается, но такие победы над такими сильными игроками всегда придают уверенность. Думаю, что Вероника на этом не остановится и захочет выиграть турнир», — сказала Веснина «СЭ».

    В 1/2 финала Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

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