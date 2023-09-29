Веснина: Кудерметова одержала потрясающую победу над Свентек

Олимпийская чемпионкаотреагировала на победунадв 1/4 финала турнира в Токио (6:2, 2:6, 6:4).

«Знаете, это потрясающая победа. Сейчас, конечно, Ига является второй ракеткой мира, но долгое время она была лидером женского тенниса и у Вероники никак не получалось обыграть ее. Даже сет она не могла у нее выиграть. И тут такая победа в таком крупном турнире. Поэтому это важная победа в психологическом плане для Вероники, потому что этот сезон пока что у нее не очень удачно складывается, но такие победы над такими сильными игроками всегда придают уверенность. Думаю, что Вероника на этом не остановится и захочет выиграть турнир», — сказала Веснина «СЭ».

В 1/2 финала Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.