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    Рублев: Три четвертьфинала на четырех мэйджорах — это пока мой лучший результат

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я рад, что на четырех "Больших шлемах" мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырех мэйджорах — это пока мой лучший результат.

    В чем-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее… Большинство парней из топ-10 быстрее меня.

    Более тяжелые мячи, доставать мячи из более сложных точек плюс психология — вот главное на этом уровне», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

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