Рублев: Три четвертьфинала на четырех мэйджорах — это пока мой лучший результат

Шестая ракетка мира российский теннисистподвел итоги выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023.

«Я рад, что на четырех "Больших шлемах" мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, дойти хотя бы до полуфинала, но три четвертьфинала на четырех мэйджорах — это пока мой лучший результат.

В чем-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане нужно стать быстрее… Большинство парней из топ-10 быстрее меня.

Более тяжелые мячи, доставать мячи из более сложных точек плюс психология — вот главное на этом уровне», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.